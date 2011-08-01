Bugün tarihlerden 9 Kasım ve elbette bizim için oldukça önemli bir gün. Çünkü Teknobeyin tam da bugün doğdu ve tam olarak 11 sene geride kaldı. İlk içeriğimizden bugüne binlerce içerik kaleme aldık ve artık 10 bin üzeri içeriğe sahip durumdayız.

Teknobeyin Bugün 11. Yaşını Kutluyor

Siz değerli ziyaretçilerimiz ile paylaştığımız içerikler umarız hayatınızda fayda yaratmış, küçük de olsa bir iz bırakmayı başarmıştır. Aradan geçen 11 sene sonrasında, biz ekip olarak, Teknobeyin kalitesini bozmadan, emek vermeye devam ediyor olacağız. Teknobeyin.com'un 11. senesinde daha da faydalı, özgün ve temiz içerikler üretmeye devam edeceğiz. Emin olabilirsiniz.

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