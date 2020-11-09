Bugün bizim için oldukça önem arz eden bir gün. Çünkü göz bebeğimiz Teknobeyin, tam 10 yaşında. 9 Kasım 2010'dan beri aralıksız olarak yayın hayatına devam eden ve binlerce içerik üretilen Teknobeyin, tam bugün doğdu. Verilen emekleri, hasta zamanlarımızda bile içerik girdiğimiz günleri düşündüğümüzde ise, gerçekten bu durum bizi onore ediyor. Birçok insanın Teknobeyin'den haberdar olması da, bu durum için kıvanç duymamızı sağlayan bir faktör.

Teknobeyin 10 Yaşında: Kutlu Olsun!

Umuyoruz ki, ekip olarak, daha çok emek vermeye ve Teknobeyin.com'u ayakta tutmaya devam edeceğiz. Bizi takip eden veya en azından bir kere bile olsa içeriklerimizden fayda gören herkese, teşekkürü bir borç biliyoruz. Teknobeyin, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Varlığın, bizim için fark yaratıyor.

Seni seviyoruz.