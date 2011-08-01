Sylvester Stallone Dizisi Tulsa King'den Fragman Paylaşıldı

Sylvester Stallone’un başrolünde olduğu, suç-drama dizisi Tulsa King’den fragman paylaşıldı. Paramount+ platformunda yayınlanacak olan dizide, Sylvester Stallone’un bir mafya ailesi ile verdiği mücadele anlatılacak.

Dizide Sylvester Stallone’a; Andrea Savage, Martin Starr, Jay Will, Max Casella, Domenick Lombardozzi, Vincent Piazza, A.C. Peterson, Garrett Hedlund ve Dana Delany eşlik ediyor olacak.

Paramount Plus’ın ülkemizde yayın lisansı bulunmuyor ancak Netflix, daha önce Paramount’a ait bazı yapımları bünyesinde seyircilerle buluşturmuştu. Belki de usta oyuncu Sylvester Stallone’un yeni dizisini de, Netflix’te izleme şansımız olabilir.

Suç-drama temalı Tulsa King, 13 Kasım’da izleyicileri ile buluşacak. Yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

Tulsa King Fragman İzle