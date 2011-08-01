Dördüncü sezonu merakla bekleyen Stranger Things hayranları için kısa bir fragman paylaşıldı. Gizemli yapısıyla dikkat çeken dizi için yayınlanan yeni fragmanda da beklentiler yükseltildi. 2022'de yayınlanacak olan Stranger Things 4. sezon için paylaşılan kısa fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Stranger Things 4. Sezon Fragman İzle