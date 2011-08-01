Steven Spielberg'in Yeni Filmi The Fabelmans için Fragman Geldi

Oscar ödüllü ünlü yönetmen Steven Spielberg’in yeni filmi The Fabelmans için ilk fragman yayınlandı. Başrollerinde, Paul Dano, Michelle Williams ve Seth Rogen'ın bulunduğu, Steven Spielberg’in kendi çocukluğundan esinlenerek, Tony Kushner ile birlikte yazdığı The Fabelmans, II. Dünya Savaşı sonrasında, Arizona'da, bir ailede büyüyen Sammy Fabelman'ın, hikâyesini anlatacak.

Toronto Film Festivali’nde prömiyeri düzenlenen film, eleştirmenlerden tam puan aldı. Filmin, Oscar dalında, En İyi Film kategorisine aday olarak gösterilebileceği dile getiriliyor.

Ülkemizde, 25 Kasım 2022’de gösterime girecek olan The Fabelmans’in yayınlanan fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

The Fabelmans Fragman İzle