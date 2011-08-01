Taşınabilir konsol pazarı, PSP ve PlayStation Vita’dan sonra uzun bir süre durgunluk yaşadı. Ancak Nintendo Switch ve Steam Deck gibi cihazlarla yeniden canlandı. Şimdi gözler, Valve’ın duyurduğu Steam Deck 2’de. Valve, bu yeni model hakkında sessizliğini bozdu, ancak çıkışı için biraz daha sabır gerekecek gibi görünüyor. Peki, Steam Deck 2 ne zaman çıkacak?

Steam Deck 2 Ne Zaman Çıkacak?

Steam Deck’in baş tasarımcısı Lawrence Young, yeni bir röportajda Steam Deck 2’nin geliştirilmekte olduğunu doğruladı, ancak yakın bir tarihte piyasaya sürülmeyeceğini belirtti.

Ayrıca, her yıl yeni bir konsol çıkarmanın oyunculara haksızlık olduğunu düşünüyor. Örneğin, Ryzen 7 7840U ve Ryzen 7 8840U işlemcileri arasındaki fark çok az; bu durum, her yeni cihazın büyük yenilikler getirmediğini gösteriyor.

Steam Deck 2’nin çıkış tarihi henüz belirsiz, ancak AMD Ryzen Z2 serisinin yakında duyurulacağı konuşuluyor. Piyasada olan Steam Deck OLED ise Kasım 2023’te ekran ve pil güncellemeleriyle tanıtıldı, ancak performans açısından büyük bir yenilik sunmuyor.