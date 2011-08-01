Steam 2025 Sonbahar İndirimi Başladı!

Steam kullanıcılarının merakla beklediği mevsimsel indirim dönemi başladı. 2025 yılında Sonbahar İndirimi 29 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu süre zarfında binlerce oyunda %30’dan %90’a varan fiyat düşüşleriyle karşılaşmak mümkün olacak.

Steam 2025 Sonbahar İndirimleri

Bu büyük indirim fırsatı, AAA yapımlardan bağımsız oyunlara kadar geniş bir katalogda yürütülüyor. Indie oyunlar, eklentiler ve oyun paketleri de bu kampanyaya dahil. Ayrıca, Steam genellikle bu tip indirim dönemlerinde günlük koleksiyon kartları, çıkartmalar ve profil rozetleriyle ek ödüller de dağıtıyor.