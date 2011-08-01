Stardew Valley, Dünya Genelinde 41 Milyondan Fazla Satışa Ulaştı

İlk olarak Şubat 2016'da yalnızca PC platformunda piyasaya sürülen Stardew Valley, geçen yıllar içinde tüm platformlarda erişilebilir hâle geldi. Bununla birlikte, bu popüler tarım simülasyon oyunu yılı bitirmeden büyük bir ticari başarıya imza attı.

Oyunun resmi web sitesinde belirtilene göre, Stardew Valley dünya genelinde 41 milyondan fazla kopya sattı. Bu satışların 26 milyondan fazlası PC platformunda, 7.9 milyonu ise yalnızca Nintendo Switch'te gerçekleşti. Daha da etkileyici olan ise, oyunun Şubat 2024'ten bu yana 11 milyon ek kopya satması olsa gerek. Şubat 2024'te oyunun toplam satış rakamı 30 milyon olarak açıklanmıştı.

Stardew Valley'in bu başarısı, bağımsız yapımların doğru strateji ve oyuncuların ilgisini çeken içeriklerle ne kadar büyük bir kitleye ulaşabileceğini bir kez daha kanıtlıyor. Oyunun sade ama etkileyici oynanışı, nostaljik piksel grafikleri ve derinlikli hikâye yapısı, bu başarının temel taşlarını oluşturuyor.