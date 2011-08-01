Star Wars Dizisi "Andor"dan Yeni Fragman

Star Wars’ın yeni dizisi Andor’dan yeni bir fragman paylaşıldı. Disney Plus'ta yayınlanacak olan dizi, 2016 Rogue One: Bir Star Wars Hikâyesi filminde yaşanan olayların 5 yıl öncesini konu alacak. 12 bölümden oluşması beklenen dizinin iki sezon süreceği belirtiliyor. Andor, aksiyon ve bilim kurgunun hakkını verecek bir dizi olacak gibi. Star Wars dünyasını sevenlerin keyifle izleyeceğini düşünüyoruz.

Son olarak dizinin 21 Eylül’de Disney Plus’ta gösterime gireceğini belirtelim. İlk hafta aynı anda 3 bölüm yayınlanacak ve sonrasında bölümler haftada bir kez olmak üzere izleyicileriyle buluşacak. Dizinin yayınlanan yeni fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler.

Andor Fragman İzle