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Squid Game Kripto Parası ile 3 Milyon Dolar Dolandırdılar!

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 18:26 - Tarih: 03 Kasım 2021 - Yorum: 0

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Squid Game CoinNetflix'te büyük ses getiren Squid Game, kripto para dünyasını da hareketlendirdi. Bazı güvenliksiz ve kriter istemeyen borsalarda listelenen bu tarz coinler ile dolandırılacak yatırımcılar aranıyor. Dolandırıcılar, bu yöntemi kullanarak diziyle aynı isimde kripto parayı yayına sürdü ve yatırımcıları 3 milyon dolar dolandırdı.

Squid Game Coin Fiyatı

Sadece 0.0007 dolar seviyesinden borsada listelenen SQUID coini, iki hafta içerisinde 3.500 dolar seviyelerine çıktıktan sonra web sitelerinin açılmaması ve ekibin ortadan kaybolması sonucu 0.03 dolara düştü. Bu seviyeye çıkıp düşerken de herhangi bir coin satışı gerçekleştirilemediğinden herkes dolandırılmış oldu.


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