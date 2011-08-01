Spotify'da Büyük Değişim: Daniel Ek CEO'luğu Bırakıyor

Spotify, Salı günü yaptığı açıklamada kurucusu Daniel Ek’in CEO’luk görevini bırakacağını ve yıl sonuna kadar yönetim kurulu başkanı olacağını duyurdu. Yerine ise Ürün ve Teknoloji Sorumlusu Gustav Söderström ile İş Geliştirme Sorumlusu Alex Norström, yeni dönemde eş CEO olarak atandı.

Spotify'da Yeni Yönetim Dönemi

Ek, yönetimi zaten büyük ölçüde bu iki isme devrettiğini vurgulayarak bundan sonra uzun vadeli vizyona odaklanacağını söyledi. Ayrıca Spotify’ın bir yılı aşkın süredir kârda olduğunu da hatırlattı.

2006’da şirketi kuran ve o tarihten bu yana CEO koltuğunda oturan Ek’in bu kararı, şirket için dikkat çekici bir yönetim değişikliği anlamına geliyor.