Spider-Man No Way Home Yeniden Sinemada

Marvel evrenine ait Örümcek Adam serisinin son filmi Spider-Man No Way Home (Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok), 2 Eylül’de yayınlanmamış sahneleriyle yeniden sinemada gösterime girecek. Yayınlandığı günden bu yana hala konuşulmaya devam eden ve var olan bütün Örümcek Adam karakterlerini bir araya getiren filmden 15 saniyelik bir teaser da yayınlandı.

Örümcek Adam: Eve Dönüş yok filminde, tanıdığımız ilk Örümcek Adam Tobey Maguire, İnanılmaz Örümcek Adam Andrew Garfield ve son olarak Örümcek Adam Tom Holland’ın bir aradayken inanılmaz bir ekip haline gelişini izlemiştik. Açıkçası onları daha fazla bir arada görmeyi isteyenler de olmuştu.

2 Eylül’de daha uzun bir versiyonla izleyicilere aktarılacak olan filmde, umarız ki Tom Holland, Tobey Maguire ve Andrew Garfield’in bir aradayken çekilmiş daha fazla sahnesi vardır. Ne de olsa üç Örümcek Adam’ı her zaman bir arada göremezsiniz.

Yayınlanan kısa teaserı aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler.