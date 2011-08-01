Spider-Man: Miles Morales Oyunu PC'ye Geliyor! (Video)

PlayStation’ın sevilen oyunlarından Marvel’s Spider-Man’in, spin-off’u sayılan Spider-Man: Miles Morales oyununun ne zaman PC’ye geleceği açıklandı. Oyunun PC sürümüne ait bir fragman da paylaşıldı.

İlk olarak Spider-Man oyununun PC sürümüne geçmesiyle beraber, gözler Miles Morales oyununa çevrilmişti. Epic Games ve Steam üzerinden yayınlanacak olan oyunun, PC sürümünün Spider-Man oyunu kadar beğenilip beğenilmeyeceği merak ediliyor. Oyunda Türkçe dil desteğinin olmadığını belirtelim.

Örümcek Adam Miles’ın, Peter Parker’ın şehirden ayrılmasının ardından, New York’ta yaşadığı maceraların anlatıldığı oyunun mobil versiyonunu sevdiyseniz, PC sürümünü de beğenebilirsiniz. Henüz net bir tarih paylaşılmasa da, oyunun bu sonbaharda yayınlanması planlanıyor.

Oyuna ait yayınlanan tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Spider-Man: Miles Morales Video