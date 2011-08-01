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Snapchat'in Web Sürümü Tüm Kullanıcılar için Yayınlandı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 20:27 - Tarih: 18 Eylül 2022 - Yorum: 0

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SnapchatInstagram nedeniyle popülerliğini kaybeden Snapchat, yine de birçok kişi tarafından kullanılıyor. Şirket şimdi de Snapchat'in web sürümünü resmen yayınladı. Şimdilik yalnızca Google Chrome tarayıcısı üzerinden erişilebilen servis, giriş bilgilerini girdikten sonra uygulama üzerinden tek seferlik bir onay da gerektiriyor.

Snapchat Web Sürümü

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