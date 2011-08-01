Instagram nedeniyle popülerliğini kaybeden Snapchat, yine de birçok kişi tarafından kullanılıyor. Şirket şimdi de Snapchat'in web sürümünü resmen yayınladı. Şimdilik yalnızca Google Chrome tarayıcısı üzerinden erişilebilen servis, giriş bilgilerini girdikten sonra uygulama üzerinden tek seferlik bir onay da gerektiriyor.
Snapchat'in Web Sürümü Tüm Kullanıcılar için Yayınlandı
Yazar: Şahin Gezici - Saat: 20:27 - Tarih: 18 Eylül 2022 - Yorum: 0
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