Snapchat Artık Web Sürümüyle Kullanılabilecek

Yoğun bir kullanıcı sayısına sahip, görsel odaklı bir mesajlaşma uygulaması olan Snapchat, web sürümüyle birlikte kullanıcıların kullanımına sunulmuş olacak. İnsanların masaüstü kullanımının yaygın olması nedeniyle, şirket Snapchat’in web sürümünün gereklilik olduğuna karar verdi ve bu doğrultuda ilk adımı atmış oldu. Snapchat web sürümü, Snapchat’in ücretli versiyonunu ilk kez kullanan ülkeler olarak ABD, Avustralya, İngiltere, Yeni Zelenda, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve diğer bazı ülkelerde, kullanıcıların erişimine açılacak.

Snapchat web sürümünde kişiler, aynı pencerede arama, mesajlaşma ve görüntülü konuşma gibi birçok özelliği kullanabilecek. Ek olarak abonelerin mobil sürümdeki birçok özelliği Snapchat’in web sürümünde de kullanabileceği dile getiriliyor.

Web kullanımı, şimdilik Snapchat’in ücretli sürümü olan Snapchat+ kullanıcıları için hayata geçirilecek. Snapchat+ sürümünün ise Türkiye’de olmadığını belirtelim.