Forum kültürü ne yazık ki günümüzde çok da yoğun şekilde devam etmiyor. Kişisel olarak SMF forum yazılımının bendeki yeri ise çok farklı... Senelerce SMF kullanıp, geliştirmiş biri olarak, SMF'yi her zaman oldukça kolay, basit ve güçlü bir forum yazılımı olarak gördüğümü dile getirebilirim. Bugüne gelecek olursak, SMF'nin çok uzun süre ardından 2.1.0 sürümü yayımlandı. Bakıldığında default tasarım tamamen değişmiş ve responsive bir hâle gelmiş görünüyor.

SMF Forum 2.1.0 Sürümü Sonunda (Nihayet) Yayımlandı

Yönetim paneli geliştirmelerine ek olarak, jQuery nimetlerinden oldukça fazla yararlanılmış. Güvenlik konusunda da bir sürü iyileştirme mevcut. Eğer bir gün kendinize forum kurmak isterseniz, tamamen ücretsiz olan SMF'yi tercih edebilirsiniz. İlgili yazılımın son stabil (kararlı) sürümünü ise hemen aşağıdan indirebilirsiniz. Ne diyelim, SMF'nin yeni sürümü ile umarım ki forum kültürü yeniden canlanır. En azından eski SMF'cilerden biri olarak bir şeylerin gelişmesi yönünde de faydalı bir sürüm olacağına inanıyorum.

İndir: SMF (Final)