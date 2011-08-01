Skype Bugün Resmen Kapandı

Çevrim içi görüntülü görüşme hizmeti Skype, bugün itibarıyla resmen kullanıma kapandı. Teknoloji devi Microsoft, Şubat ayında yaptığı açıklamayla bu efsanevi hizmetin sona ereceğini duyurmuştu. Bir döneme damga vuran Skype'ın kapanması, video görüşme dünyasında bir devrin sonunu simgeliyor.

Skype Resmen Kullanımdan Kaldırıldı

Microsoft'un 2009 yılında Skype'ı satın almasından bu yana süregelen bu yolculuk, artık tek bir video görüşme uygulamasına odaklanma kararıyla sona erdi. Bu adım, kullanıcılara daha istikrarlı ve verimli bir deneyim sunma hedefiyle atıldı.

Skype, 2003 yılında Estonya'da İskandinav girişimciler Niklas Zennstrom ve Janus Friis tarafından kuruldu. 2005 yılında eBay tarafından satın alınan platform, daha sonra Microsoft'un bünyesine katıldı. Yıllar boyunca internet üzerinden bilgisayarlar arasında ücretsiz sesli arama imkânı sunan Skype, sabit hatlara ve cep telefonlarına da uygun fiyatlarla arama yapabilme özelliği sayesinde iletişimde devrim yarattı. Ancak, akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle birlikte bu avantajlarını yavaş yavaş kaybetti.

Mobil veri paketlerinin günümüzde çok daha uygun fiyatlara ve erişilebilirliğe sahip olmasıyla birlikte, Skype'ın sabit hatlara veya cep telefonlarına uygun fiyatlı arama hizmetleri cazibesini yitirdi. Kullanıcılar, daha entegre, kaliteli ve çok yönlü çözümler sunan uygulamalara yöneliyor. Bu dönüşümün sonucunda, Skype da dijital iletişim tarihindeki yerini alarak, bir dönemin sembolü olarak hafızalarda kalmaya devam edecek.