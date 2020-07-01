Google'da yer alan bir işletme sahibi iseniz, işletme sayfanızı sitenize eklemek isteyebilirsiniz. Google'da da zaten siteye harita ekleme (yerleştirme) aramaları yapılmaktadır. Sitenize Google Maps kodu eklemek istiyor iseniz, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Ayrıca Google Maps kodunu responsive yapmak için buradaki yazımıza da göz atabilirsiniz. Dilerseniz şimdi ise, siteye google harita yerleştirme ile ilgili adımlara göz atıyor olacağız.

Siteye Harita Ekleme (Yerleştirme) Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Google Maps sitesine gidin.

2) Arama kısmına ilgili işletme adını girin.

3) Sonuçlardan işletmenizin üzerine tıklayın.

4) Sol bölümdeki Paylaş butonuna tıklayın.

5) Harita yerleştirme > HTML'yi Kopyala butonu ile kodu alabilirsiniz.

Bu içeriğimizde, siteye harita yerleştirme konusunda ilgili adımları incelemiş olduk. Sitenize, işletme sayfanızın harita kodunu ekleyerek, ziyaretçilerinizin bilgi edinmesini sağlayabilir, sitenizi daha da verimli kılabilirsiniz.