Shazam! Tanrıların Öfkesi ve Aquaman 2'nin Tarihleri Ertelendi

Warner Bros., yapımcılığını üstlendiği bazı filmlerin vizyon tarihleri üzerinde değişiklikler yapıyor. Bu bağlamda DC evreninin merakla beklenen iki filmi Aquaman ve Kayıp Krallık ile Shazam! Tanrıların Öfkesi’nin çıkış tarihleri değiştirildi.

17 Mart 2023'te vizyona girmesi beklenen Aquaman ve Kayıp Krallık, 25 Aralık 2023'e ertelendi. Shazam! Tanrıların Öfkesi filmi ise 23 Aralık 2022’de vizyona girecekti ancak alınan yeni kararla film, 17 Mart 2023’te izleyicileriyle buluşacak.

Warner Bros. sadece bu yapımlarla sınırlı kalmıyor. Evil Dead Rise filmi de bu yıl içerisinde yayınlanması planlanan bir yapımdı ancak yapım şirketi, filmin çıkış tarihini 21 Nisan 2023 olarak değiştirdi.

Warner Bros. takvimde yaptığı bu değişikliklerle, bütçe kaynağını iyi değerlendirmeye çalışıyor gibi.