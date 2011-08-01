Samsung Hacklendi! Müşterilerin Bilgileri Kopyalandı

Dev teknoloji şirketi Samsung, bir ay önce hacklenme girişimine maruz kaldıklarını açıkladı. Temmuz ayında bir güvenlik ihlali yaşadıklarını ve bunu engelleyemediklerini dile getiren şirket, ABD sunucularının hacklendiğini söyledi. Müşterilerin bilgilerinin kopyalandığı belirtilen olayda, henüz ne kadar Samsung kullanıcısının etkilendiği bilinmiyor.

Herhangi bir cihaz ya da uygulamanın bu hacklenme girişiminden etkilenmediğini, yalnızca sunuculara yönelik bir saldırı olduğunu açıklayan Samsung, bu saldırı sonucunda müşterilerin; isimleri, iletişim bilgileri, doğum tarihi bilgilerinin kopyalandığını itiraf etti.

Sosyal güvenlik numarası, kredi kartı veya borç bilgileri ise açığa çıkmadı. Bu güvenlik ihlalinin, diğer ülkelere de sıçrayacağından endişe ediliyor. Üstelik bu ilk hack girişimi de değil, yılın başında da bir hack girişimi yaşayan Samsung’un güvenlik ihlali sorunları, kullanıcıları tarafından endişe ile takip ediliyor.

Samsung, ayrıca kullanıcılarını güvenlik konusunda uyarıyor: Şüpheli e-postalara ya da bağlantılara tıklanmaması, hesaplardaki etkinliklerin düzenli olarak kontrol edilmesi, kişisel bilgi isteyen kurum ya da web sayfalarına karşı dikkatli olunması gerektiği bildiriliyor. Kullanım sağladığınız Samsung cihazlarınızda, gizlilik ve güvenlik hususunda ekstra önlemler almanızı tavsiye ediyoruz.