Samsung Galaxy M56 Resmi Olarak Duyuruldu!

Samsung, akıllı telefon portföyünü genişletmeye devam ediyor. Güney Kore merkezli teknoloji devi, teknik özellikleri ve uygun fiyat etiketiyle dikkatleri üzerine çeken Galaxy M56 modelini tanıttı. Peki bu yeni model kullanıcılarına neler sunuyor? İşte Galaxy M56'nın detaylı özellikleri ve fiyat bilgisi!

Samsung Galaxy M56 Teknik Özellikleri

7.2 mm ve 180 gram ağırlığında olan Galaxy M56, 6.7 inç büyüklüğünde Super AMOLED bir ekranla geliyor. Bu ekran, FHD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sayesinde hem net görüntüler hem de akıcı bir deneyim sağlıyor. Ayrıca ekran Corning Gorilla Glass Victus+ ile darbelere karşı korunuyor.

Cihazın kalbinde Samsung’un kendi geliştirdiği Exynos 1480 işlemci yer alıyor. Bu işlemciye 8 GB LPDDR5X RAM ve 256 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor.

Kamera tarafında ise ön yüzde 12 MP'lik bir selfie kamerası yer alırken, arka tarafta üçlü kamera sistemi bulunuyor: 50 MP ana sensör, 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP makro lens. Telefon, 5.000 mAh kapasiteli bataryası ile uzun süreli kullanım sunuyor ve 45W hızlı şarj desteği ile kısa sürede şarj edilebiliyor. Ayrıca Samsung, bu model için tam 6 yıl boyunca Android sürüm güncellemeleri ve güvenlik yamaları sağlamayı taahhüt ediyor.

Samsung Galaxy M56 Fiyatı

Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzü ile gelecek olan Galaxy M56, siyah ve açık yeşil renk seçenekleriyle Hindistan pazarında 292 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Cihazın satış tarihi ise 23 Nisan 2025 olarak belirlendi.