Samsung akıllı telefonlarında, kullandığınız klavyenin tema rengini değiştirebilmeniz mümkündür. Özellikle, telefonların gece kullanımında, klavye ekranının koyu mod temayla kullanılması, gözlerinizin yorulmaması açısından faydalı olabilir. Bu yazımızda, Samsung akıllı telefon klavye tema değiştirme - klavye koyu mod açma nasıl yapılır? sizlerle adım adım paylaşmak istiyoruz.

Telefonda, mesaj yazarken, arama yaparken vb. klavye ekranını çok sık kullanıyoruz. Eğer ister isek, klavye tema modunu değiştirebiliriz. Bu yönde, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

Samsung Akıllı Telefon Klavye Tema Değiştirme - Koyu Mod Açma Nasıl Yapılır?

Öncelikle, telefonumuzun “Ayarlar” ögesini buluyoruz.

Devam ediyoruz ve ayarlar ekranında iken aşağıya inerek, “Genel Yönetim” seçeneğini tercih ediyoruz.

Genel yönetim kısmında, “Samsung Klavye Ayarları” bölümünü açıyoruz.

İlgili ekranda, en aşağıda “Tema” seçeneğini buluyoruz.

Son olarak buradan, akıllı telefon klavye temasını değiştirebiliriz. Eğer dilerseniz, klavyenizi koyu modda kullanabilirsiniz. Bu da, özellikle akşamları telefonu kullandığınızda, gözlerinizi ekstradan yormayacaktır. Tercih tamamen sizlerin…

Bu içeriğimizde sizlerle, Samsung akıllı telefon klavye tema değiştirme nasıl yapılır? izleyebileceğiniz adımları paylaştık. Bilmeyenler için faydalı olmasını arzu ediyoruz.