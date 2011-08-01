Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

Samsung Akıllı Telefon Klavye Tema Değiştirme - Koyu Mod Açma Nasıl Yapılır?

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 18:17 - Tarih: 26 Eylül 2023 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


Samsung Akıllı TelefonlarSamsung akıllı telefonlarında, kullandığınız klavyenin tema rengini değiştirebilmeniz mümkündür. Özellikle, telefonların gece kullanımında, klavye ekranının koyu mod temayla kullanılması, gözlerinizin yorulmaması açısından faydalı olabilir. Bu yazımızda, Samsung akıllı telefon klavye tema değiştirme - klavye koyu mod açma nasıl yapılır? sizlerle adım adım paylaşmak istiyoruz.

Telefonda, mesaj yazarken, arama yaparken vb. klavye ekranını çok sık kullanıyoruz. Eğer ister isek, klavye tema modunu değiştirebiliriz. Bu yönde, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

Samsung Akıllı Telefon Klavye Tema Değiştirme - Koyu Mod Açma Nasıl Yapılır?

  • Öncelikle, telefonumuzun “Ayarlar” ögesini buluyoruz.
Samsung Akıllı Telefon Klavye Tema Değiştirme - Koyu Mod Açma Nasıl Yapılır? - 1
  • Devam ediyoruz ve ayarlar ekranında iken aşağıya inerek, “Genel Yönetim” seçeneğini tercih ediyoruz.
Samsung Akıllı Telefon Klavye Tema Değiştirme - Koyu Mod Açma Nasıl Yapılır? - 2
  • Genel yönetim kısmında, “Samsung Klavye Ayarları” bölümünü açıyoruz.
Samsung Akıllı Telefon Klavye Tema Değiştirme - Koyu Mod Açma Nasıl Yapılır? - 3
  • İlgili ekranda, en aşağıda “Tema” seçeneğini buluyoruz.
Samsung Akıllı Telefon Klavye Tema Değiştirme - Koyu Mod Açma Nasıl Yapılır? - 4
  • Son olarak buradan, akıllı telefon klavye temasını değiştirebiliriz. Eğer dilerseniz, klavyenizi koyu modda kullanabilirsiniz. Bu da, özellikle akşamları telefonu kullandığınızda, gözlerinizi ekstradan yormayacaktır. Tercih tamamen sizlerin…
Samsung Akıllı Telefon Klavye Tema Değiştirme - Koyu Mod Açma Nasıl Yapılır? - 5

Bu içeriğimizde sizlerle, Samsung akıllı telefon klavye tema değiştirme nasıl yapılır? izleyebileceğiniz adımları paylaştık. Bilmeyenler için faydalı olmasını arzu ediyoruz.


  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Yukarı Çık