Sağlıklı Yaşam için Egzersiz Kütüphanesi: MuscleWiki

Spor, hiç şüphesiz ki, sağlıklı bir yaşam için hayatın vazgeçilmez bir parçası. Sağlıklı bir vücut yapısına sahip olmak, kemikleri ve kasları güçlendirmek, aynı zamanda zihni arındırmak için günde yarım saatlik bir yürüyüş başlangıç olarak ideal ancak bu yeterli değil diyor iseniz, tam bir egzersiz kütüphanesi olan MuscleWiki’yi ziyaret edebilirsiniz. Bu yazımızda sizlere, MuscleWiki nedir? açıklıyor olacağız.

MuscleWiki, içeriğinde 700’den fazla egzersiz videoları ve yazılı talimatları içeren, önemli bir fitness uygulaması olarak karşımıza çıkıyor.

Uygulamanın internet sitesine girdiğinizde, anasayfada bulunan insan vücudundaki herhangi bir kasa tıkladığınızda, seçmiş olduğunuz kas grubu için çeşitli egzersiz hareketlerini video şeklinde sizlere sunuyor.

Örneğin; karın kasları, kol geliştirme vb. gibi durumlar için çeşitli egzersizlere ücretsiz bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Eğer isterseniz, Premium üyelik haklarından da yararlanabilirsiniz. Son olarak, MuscleWiki’nin, mobil uygulamasının da bulunduğunu belirtelim.