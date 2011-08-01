Ryan Reynolds Filmi Spirited Filminden Teaser Geldi

Apple Original Films yapımı, Ryan Reynolds ve Will Ferrell’in başrolünde olduğu müzikal - komedi filmi Spirited’ten teaser paylaşıldı. Charles Dickens'ın A Christmas Carol (Bir Noel Şarkısı) isimli hikâyesinden uyarlama olan Spirited, noel arifesinde, Ebenezer Scrooge'un yaşadıklarını konu alıyor.

Filmin oyuncu kadrosu arasında; Octavia Spencer, Patrick Page, Sunita Mani, Loren Woods, Joe Tippett, Marlow Barkley ve Jen Tullock yer alıyor. Bu bir müzikal komedi filmi olduğu için, filmin müzikleri birçok besteci tarafından hazırlansa da, aralarında başka bir müzikal film La La Land için besteledikleri müzikle “En İyi Orijinal Şarkı” unvanını alan, Benj Pasek ve Justin Paul bulunuyor.

Charles Dickens’in, Ebenezer Scrooge karakterini 2009 yılında ünlü usta oyuncu Jim Carrey canlandırmış ve filme ayrı bir hava katmıştı. Ryan Reynolds da oldukça muzip bir oyuncu ve usta Will Ferrell ile ortaya nasıl bir iş çıkardıklarını açıkçası merak ediyoruz.

Son olarak Spirited, 18 Kasım’da Apple TV+ plaftormunda yayınlanacak.

Filmden yayınlanan kısa tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Spirited Fragman İzle