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RoboCop: Rogue City Oyunundan Yeni Tanıtım Videosu Paylaşıldı

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 10:23 - Tarih: 10 Mart 2023 - Yorum: 0

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RoboCop: Rogue CityYayıncı Nacon Connect, 2023’ün beklenen oyunlarından RoboCop: Rogue City için çıkış tarihinin eylül ayına ertelendiğini duyuran bir açıklama yaptı ve oyuna dair bir video paylaştı. Nacon’un Twitter adresinden paylaşımını yaptığı yeni oynanış videosunda, yarı insan yarı polis olan RoboCop’un, Detroit'in suçlularla dolu sokaklarını temizlerken yaşanan bol kanlı sahneler dikkat çekiyor.

RoboCop: Rogue City Oynanış Videosu

Haziran ayında çıkışı planlanan oyun ertelenerek eylül ayında PC, PS5 ve Xbox Series X/S platformlarında çıkış yapmaya hazırlanıyor. Oyunun öne çıkan karakterini ise ünlü oyuncu Peter Weller seslendiriyor. Modern zaman oyunlarında öne çıkan karakterler arasında, hiç şüphesiz ki Detroit’in suçlularını temizleyen dedektif polis RoboCop da olacak.

Oyuna ait paylaşılan yeni oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

RoboCop: Rogue City Oynanış Videosu


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