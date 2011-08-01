Günümüzde YouTube oldukça popüler durumda. Aslında Teknobeyin.com'un resmi YouTube kanalı da 2014 senesinde aktive edilmiş idi. Ancak biz ekip olarak, site bazında içeriklere fokuslandığımız için, YouTube kanalımıza çok fazla odaklanamamış idik.

Resmi YouTube Kanalımıza Abone Olmayı Unutmayın

Ancak artık aldığımız karar doğrultusunda, YouTube kanalımızı daha da aktif tutmaya başladık. Faydalı içerikler üzerine tamamen özgün videolar hazırlamamızın yanı sıra, mevcut içeriklerimize ait nasıl yapılır adımlarını da video olarak sizlere sunuyor olacağız. Teknobeyin adı ile YouTube'da çok fazla kanal mevcut. Fark etmiş olabilirsiniz. Bu kanallar ile bir alâkamızın olmadığını öncelikle hatırlatmak isteriz. Teknobeyin'e ait resmi kanalımızın bağlantısını ise hemen aşağıda sizlerle paylaşıyor olacağız. Bizi YouTube üzerinde de takip etmenizden büyük bir mutluluk duyacağız. Teşekkürler.

Adres: Teknobeyin YouTube Kanalı (Resmi Hesap)