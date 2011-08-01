Yayıncılığı ve geliştiriciliği Capcom tarafından üstlenilen popüler oyun serisi, Resident Evil'ın dördüncü oyununun remake versiyonu için yeni bir fragman paylaşıldı. Resident Evil 4 Remake; PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series ve PC için 24 Mart'ta çıkışını gerçekleştirecek. Ayrıca oyunun demosu ve DLC'sinin de duyurulduğu belirtelim. Paylaşılan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.
Resident Evil 4 Remake'ten Yeni Fragman Geldi
Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:51 - Tarih: 25 Şubat 2023 - Yorum: 0
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