Resident Evil 4 Remake'ten Yeni Fragman Geldi

Yayıncılığı ve geliştiriciliği Capcom tarafından üstlenilen popüler oyun serisi, Resident Evil'ın dördüncü oyununun remake versiyonu için yeni bir fragman paylaşıldı. Resident Evil 4 Remake; PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series ve PC için 24 Mart'ta çıkışını gerçekleştirecek. Ayrıca oyunun demosu ve DLC'sinin de duyurulduğu belirtelim. Paylaşılan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

Resident Evil 4 Remake Fragman İzle