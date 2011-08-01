Rekabet Kurumu'ndan Google'a Ceza Kesildi

Rekabet Kurumu, yazılımsal çalışmaları neticesiyle rakiplere şans tanımayarak "haksız rekabetten" Google'a büyük bir ceza kesti. Kısa süre önce Google temsilcileri Rekabet Kurumu'nda sözlü savunma yapmıştı. Şimdi de ceza netleşti ve 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğinden Google'a idari para cezası verildi. Verilan para cezası da tam olarak 98 milyon 354 bin lira.