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Reddit, Kısa Videolar Paylaşma Özelliğini Duyurdu

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 16:47 - Tarih: 15 Ağustos 2021 - Yorum: 0

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RedditTikTok tarafından ortaya çıkan ve ciddi bir kullanım oranına sahip olan kısa video paylaşımı; Instagram Reels, Snapchat Spotlight ve YouTube Shorts gibi sosyal medya uygulamaları tarafından takip edilirken, Reddit de bu özelliği bünyesine ekledi. Şu an için sadece iOS cihazlarda kullanılabilir olan kısa video paylaşımı, ilerleyen tarihlerde diğer platformlar için de yayınlanacak.

Reddit, Kısa Videolar Paylaşma Özelliğini Duyurdu

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