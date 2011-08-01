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Realme X50 Pro Fiyatı Açıklandı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:20 - Tarih: 24 Şubat 2020 - Yorum: 0

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Realme X50 ProÜlkemizde de satışı yapılan Realme markasının yeni akıllı telefonu X50 Pro için fiyat bilgisi sızdırıldı. Uygun fiyatlı akıllı telefonlarından sonra yeni telefonun fiyatı, tüketiciler tarafından fazla gelebilir. Ancak telefonun özellikleri de diğer amiral gemileriyle yarışacak cinsten.

Realme X50 Pro Fiyatı Açıklandı

Realme X50 Pro Fiyatı Açıklandı

5G destekli Realme X50 Pro, gücünü Snapdragon 865 işlemcisinden ve 12 GB RAM belleğinden alıyor. Android 10 ile kutusundan çıkacak olan akıllı telefon için 680 dolar fiyat etiketi belirlendi.

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