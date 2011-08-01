Birçok popüler ikon arama motoru mevcut. Ancak sizlere şu an tanıtacağımız "iconmonstr" adlı ikon arama motoru, rakiplerine göre oldukça farklı özelliklere sahip denilebilir. Örneğin, arama yaptığınız ikonların renklerini, çerçeve şekillerini ve uzantısını da kolaylıkla, hiçbir şekilde üye olmadan belirleyebiliyorsunuz.

AYRICA: Online PNG Buton Oluşturma Uygulaması: ImageFu

Pratik ve Kaliteli İkon Arama Motoru: iconmonstr

İlgili uygulama reklâm engelleyici aktive ise tarayıcınızda, çalışmıyor. Bu yüzden uygulamayı kullanır iken reklâm engelleme eklentisi devre dışı bırakılabilir. Ardından dilediğiniz ikonları bilgisayarınıza ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Özellikle, sosyal medya butonlarına yönelik ikon arayışınız var ise, ilgili uygulamayı ziyaret etmenizi tavsiye edebiliriz.

Adres: iconmonstr (İngilizce)