PlayStation Plus Türkiye, Abonelik Fiyatlarında Zam Yaptı

Sony’nin oyun platformu PlayStation Plus, oyun severlerin sevmeyeceği zam haberiyle geldi. Abonelik fiyatlarında zam yapacak olan platform, yeni fiyatlarına 1 Mayıs tarihinden itibaren geçecek. Bu tarihten önce alınacak yeni abonelikler ya da mevcut abonelikler yeni fiyatlandırmadan etkilenmeyecek.

Mevcut fiyatlandırma 1-3-12 aylık olmak üzere sırasıyla 23,99 TL, 74,99 TL, 179,99 TL iken; 1 Mayıs'tan itibaren yeni fiyatlandırma 1-3-12 ay için sırasıyla 39,99 TL, 99,99 TL ve 239,99 TL olacak.