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PlayStation Plus Türkiye, Abonelik Fiyatlarında Zam Yaptı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 13:09 - Tarih: 02 Mart 2020 - Yorum: 0

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PlayStation PlusSony’nin oyun platformu PlayStation Plus, oyun severlerin sevmeyeceği zam haberiyle geldi. Abonelik fiyatlarında zam yapacak olan platform, yeni fiyatlarına 1 Mayıs tarihinden itibaren geçecek. Bu tarihten önce alınacak yeni abonelikler ya da mevcut abonelikler yeni fiyatlandırmadan etkilenmeyecek.

Mevcut fiyatlandırma 1-3-12 aylık olmak üzere sırasıyla 23,99 TL, 74,99 TL, 179,99 TL iken; 1 Mayıs'tan itibaren yeni fiyatlandırma 1-3-12 ay için sırasıyla 39,99 TL, 99,99 TL ve 239,99 TL olacak.

PlayStation Plus Yeni Fiyatlar

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