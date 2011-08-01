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PlayStation 5’ten Oyuncuları Üzecek Açıklama!

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 19:17 - Tarih: 19 Eylül 2020 - Yorum: 0

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PlayStation 5Geçtiğimiz günlerde PS5 fiyatı ve çıkış tarihi açıklanmıştı. Yapılan açıklamalara göre PlayStation 5 standart sürüm fiyatı 499,99 dolar, PlayStation 5 dijital sürüm fiyatı ise 399,99 dolar olarak belirlenmişti. Çıkış tarihi olarak da 12 Kasım’da ABD’de, 19 Kasım tarihinde de dünya genelinde satışa çıkacağı açıklanmıştı.

PlayStation 5 Fiyatları

Şimdi de PlayStation 5 için geriye uyumluluk konusunda can sıkabilecek iddialar ortaya çıktı.

Sony Interactive Entertainment CEO’su Jim Ryan, verdiği bir röportajda PS4 kullanıcıları için %99 oranında geriye dönük uyumluluk sunacaklarını belirtti. Yani PS4 oyunlarının neredeyse tamamını yeni konsolda oynayabileceksiniz.

Açıklamaların devamında da daha eski sürümlerin bunu desteklemeyeceği belirtildi.

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