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PhotoScape X ile Yazı Yazma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:45 - Tarih: 23 Mayıs 2021 - Yorum: 0

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PhotoScape X ile Yazı Yazma Nasıl Yapılır?PhotoScape X ile ilgili olarak bir önceki içeriklerimizde, resmi siyah beyaz yapmak ve fotoğraf boyutlandırmak gibi faydalı konu başlıklarını ele almıştık. Bugün ise, PhotoScape yazı yazma nasıl oluyor, bu yönde bilgi vermek istiyoruz. Bu şekilde dilerseniz boş bir sayfaya veya resim üzerine yazı yazmak isteyebilirsiniz. Aşağıdaki adımları izlemeniz ise bu yönde yeterli olacaktır.

AYRICA: PhotoScape X ile HDR Efekti Verme Nasıl Yapılır?

PhotoScape X ile Yazı Yazma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle programı açalım ve fotoğrafı seçelim.

PhotoScape X ile Yazı Yazma Nasıl Yapılır?

2) Sağ üstteki Insert adlı butona tıklayalım.

PhotoScape X ile Yazı Yazma Nasıl Yapılır?

3) Açılan seçeneklerdeki Text butonuna tıklayalım.

PhotoScape X ile Yazı Yazma Nasıl Yapılır?

4) Dilediğimiz metni yazmaya başlayabiliriz.

PhotoScape X ile Yazı Yazma Nasıl Yapılır?

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