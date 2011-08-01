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PhotoScape X ile Fotoğraf Boyutlandırma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:50 - Tarih: 21 Mayıs 2021 - Yorum: 0

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PhotoScape X ile Fotoğraf Boyutlandırma Nasıl Yapılır?PhotoScape X ile ilgili içeriklerimizi kaleme almaya devam ediyoruz. Bir önceki içeriğimizde ise, PhotoaScape HDR efekti verme hakkında bilgi paylaşımında bulunmuş idik. Bugün ise, PhotoScape fotoğraf boyutlandırma nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi aktarımı sağlamak istiyoruz. Elinizdeki bir resmin boyutlarını değiştirmek istiyorsanız, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterlidir.

AYRICA: PhotoScape X Koyu Mod Açma Nasıl Yapılır?

PhotoScape X ile Fotoğraf Boyutlandırma Nasıl Yapılır?

1) Programı açalım ve ilgili fotoğrafı seçelim.

PhotoScape X ile Fotoğraf Boyutlandırma Nasıl Yapılır?

2) Sağ menüdeki Resize adlı butona tıklayalım.

PhotoScape X ile Fotoğraf Boyutlandırma Nasıl Yapılır?

3) İlgili seçenekler ile boyutlandırma sağlayalım.

PhotoScape X ile Fotoğraf Boyutlandırma Nasıl Yapılır?

4) En alttaki Apply butonu ile işlemleri tamamlayabiliriz.

PhotoScape X ile Fotoğraf Boyutlandırma Nasıl Yapılır?

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