PhotoScape X ile ilgili içeriklerimizi kaleme almaya devam ediyoruz. Bir önceki içeriğimizde ise, PhotoaScape HDR efekti verme hakkında bilgi paylaşımında bulunmuş idik. Bugün ise, PhotoScape fotoğraf boyutlandırma nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi aktarımı sağlamak istiyoruz. Elinizdeki bir resmin boyutlarını değiştirmek istiyorsanız, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterlidir.

AYRICA: PhotoScape X Koyu Mod Açma Nasıl Yapılır?

PhotoScape X ile Fotoğraf Boyutlandırma Nasıl Yapılır?

1) Programı açalım ve ilgili fotoğrafı seçelim.

2) Sağ menüdeki Resize adlı butona tıklayalım.

3) İlgili seçenekler ile boyutlandırma sağlayalım.

4) En alttaki Apply butonu ile işlemleri tamamlayabiliriz.