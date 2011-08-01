HDR, bir görüntüde yer alan alanların daha parlak veya daha karanlık görünmesini sağlayarak, belirginlik oranını artırmaktadır. PhotoScape X uygulaması ile de yalnızca bir tıklama sayesinde fotoğraflara HDR efekti vermek mümkün kılınmıştır. Elinizdeki fotoğrafların daha net, hatlarının ise daha belirgin olmasını istiyorsanız, bu yönde aksiyon almayı düşünebilirsiniz. PhotoScape HDR efekti vermek için ise, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

AYRICA: PhotoScape X Koyu Mod Açma Nasıl Yapılır?

PhotoScape X ile HDR Efekti Verme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle programı açalım ve fotoğrafı seçelim.

2) Akabinde sağ menüdeki HDR butonuna tıklayalım.

3) Sonuç ise aşağıdaki gibi olacaktır.