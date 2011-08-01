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PhotoScape X Koyu Mod Açma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 15:00 - Tarih: 14 Mayıs 2021 - Yorum: 0

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PhotoScape X Koyu Mod Açma Nasıl Yapılır?Apple macOS için geliştirilen Photoshop alternatifi bir uygulama olan PhotoScape X oldukça fazla özelliği içerisinde barındırmaktadır. PhotoScape X ile çalışırken, normal şartlarda aydınlık tema aktive olduğu için, akşamları gözünüz yorulabilir. Bu yüzden, PhotoScape koyu mod özelliği de bulunmakta olup, dilerseniz birkaç tıklama ile aktif hâle getirebilirsiniz. PhotoScape X karanlık tema açmak için ise, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

AYRICA: Apple MAC Bilgisayar için Photoshop Alternatifi: PhotoScape X

PhotoScape X Koyu Mod Açma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle ilgili uygulamayı açın.

PhotoScape X Koyu Mod Açma Nasıl Yapılır?

2) Sol üst kısımdaki Preferences sekmesine tıklayın.

PhotoScape X Koyu Mod Açma Nasıl Yapılır?

3) Açılan penceredeki Theme > Light butonuna tıklayın.

PhotoScape X Koyu Mod Açma Nasıl Yapılır?

4) Tekrar açılan penceredeki Dark seçeneğini seçebilirsiniz.

PhotoScape X Koyu Mod Açma Nasıl Yapılır?

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