Apple macOS için geliştirilen Photoshop alternatifi bir uygulama olan PhotoScape X oldukça fazla özelliği içerisinde barındırmaktadır. PhotoScape X ile çalışırken, normal şartlarda aydınlık tema aktive olduğu için, akşamları gözünüz yorulabilir. Bu yüzden, PhotoScape koyu mod özelliği de bulunmakta olup, dilerseniz birkaç tıklama ile aktif hâle getirebilirsiniz. PhotoScape X karanlık tema açmak için ise, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

AYRICA: Apple MAC Bilgisayar için Photoshop Alternatifi: PhotoScape X

PhotoScape X Koyu Mod Açma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle ilgili uygulamayı açın.

2) Sol üst kısımdaki Preferences sekmesine tıklayın.

3) Açılan penceredeki Theme > Light butonuna tıklayın.

4) Tekrar açılan penceredeki Dark seçeneğini seçebilirsiniz.