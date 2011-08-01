Apple MAC için Photoshop alternatifi arar iken, PhotoScape X adlı bir uygulamaya denk geldim. İlgili uygulama ücretli olsa da, özellikle görsel efektler konusunda oldukça sağlıklı diyebiliriz. Photoshop için düzenli olarak ödeme yapmak yerine, tek seferlik bir ödeme ile PhotoSpace X satın almayı düşünebilirsiniz.

AYRICA: MAC için Fotoğraf Düzenleme Uygulaması: Pixelmator Pro

Apple MAC Bilgisayar için Photoshop Alternatifi: PhotoScape X

Ayrıca, App Store ile önce indirip, denedikten sonra, satın almayı düşünebilirsiniz. Uygulamadaki çoğu özellik Pro sürümü ile açıldığı için, ücretsiz versiyonundan pek de verim alabileceğinizi düşünmüyorum.

Bu yüzden, aşağıdaki bağlantı ile App Store'dan indirip, öncelikle denemek için kurulum sağlayabilir, memnun kalırsanız da tek seferlik bir ücret ile satın almayı düşünebilirsiniz. Ben özellikle, resim özgünleştirme konusunda memnun kaldım. Sonuç olarak, sizlere de denemenizi tavsiye edebiliriz.

İndir: PhotoScape X (macOS)