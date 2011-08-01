Bir önceki PhotoScape X ile ilgili olan içeriğimizde, fotoğraf boyutlandırma hakkında bilgi paylaşımında bulunmuş idik. Bugün ise, PhotoScape resmi siyah beyaz yapma nasıl oluyor, bu yönde bilgi vermek istiyoruz. Elinizde bulunan bir fotoğrafı siyah beyaz yapmak istiyorsanız, bir tıklama ile ve hiçbir ayar da yapmadan, bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için ise aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

AYRICA: PhotoScape X ile HDR Efekti Verme Nasıl Yapılır?

PhotoScape X ile Resim Siyah Beyaz Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle programı açalım ve ilgili fotoğrafı seçelim.

2) Sağ menüdeki Adjustments adlı butona tıklayalım.

3) Açılan seçeneklerdeki Black & White seçeneğine tıklayalım.

4) Sonuç ise görebileceğiniz üzere aşağıdaki gibi olacaktır.