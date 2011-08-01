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PhotoScape X ile Resim Siyah Beyaz Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:30 - Tarih: 22 Mayıs 2021 - Yorum: 0

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PhotoScape X ile Resim Siyah Beyaz Nasıl Yapılır?Bir önceki PhotoScape X ile ilgili olan içeriğimizde, fotoğraf boyutlandırma hakkında bilgi paylaşımında bulunmuş idik. Bugün ise, PhotoScape resmi siyah beyaz yapma nasıl oluyor, bu yönde bilgi vermek istiyoruz. Elinizde bulunan bir fotoğrafı siyah beyaz yapmak istiyorsanız, bir tıklama ile ve hiçbir ayar da yapmadan, bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için ise aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

AYRICA: PhotoScape X ile HDR Efekti Verme Nasıl Yapılır?

PhotoScape X ile Resim Siyah Beyaz Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle programı açalım ve ilgili fotoğrafı seçelim.

PhotoScape X ile Resim Siyah Beyaz Nasıl Yapılır?

2) Sağ menüdeki Adjustments adlı butona tıklayalım.

PhotoScape X ile Resim Siyah Beyaz Nasıl Yapılır?

3) Açılan seçeneklerdeki Black & White seçeneğine tıklayalım.

PhotoScape X ile Resim Siyah Beyaz Nasıl Yapılır?

4) Sonuç ise görebileceğiniz üzere aşağıdaki gibi olacaktır.

PhotoScape X ile Resim Siyah Beyaz Nasıl Yapılır?

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