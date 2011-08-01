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Photopea Bulanıklaştırma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:36 - Tarih: 16 Nisan 2020 - Yorum: 0

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Photopea Bulanıklaştırma Nasıl Yapılır?Photopea ile ilgili faydalı içerikler kaleme almaya devam ediyoruz. Bu içeriğimizde ise, Photopea bulanıklaştırma efekti uygulama nasıl oluyor, bu konuyu öğreniyor olacağız. Dilediğiniz bir fotoğraf üzerinde yer alan, belirli alanları bulanıklaştırmak istiyorsanız, Photopea ile de bu yönde aksiyon alabilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek, bu yönde bilgi edinebilir ve uygulayabilirsiniz.

AYRICA: Photopea Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?

Photopea Bulanıklaştırma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle ilgili fotoğrafı belirliyoruz.

Photopea Bulanıklaştırma Nasıl Yapılır?

2) Akabinde programda iken fotoğrafı açıyoruz.

Photopea Bulanıklaştırma Nasıl Yapılır?

3) Dikdörtgen İşaretleme aracına tıklıyoruz.

Photopea Bulanıklaştırma Nasıl Yapılır?

4) Bulanıklaşmak istediğimiz alanı seçiyoruz.

Photopea Bulanıklaştırma Nasıl Yapılır?

5) Filtre > Bulanıklaştırma > Gauss Bulanıklığı... sekmesine tıklıyoruz.

Photopea Bulanıklaştırma Nasıl Yapılır?

6) İlgili bulanıklık değerini belirliyoruz.

Photopea Bulanıklaştırma Nasıl Yapılır?

7) Sonuç ise, aşağıdaki gibi olacaktır.

Photopea Bulanıklaştırma Nasıl Yapılır?

Bu içeriğimizde, Photopea bulanıklaştırma efekti uygulamayı öğrendik. Umarız bilmeyenler için faydalı olacaktır. Photoshop'ta olan birçok filtre, Photopea'da da mevcut. Dolayısı ile uygulamayı deneyerek, kesinlikle çok daha farklı ve yararlı efektler bulabileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.

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