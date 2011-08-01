OpenAI, ChatGPT'ye "Çalışma Modu"nu Ekledi

OpenAI, öğrencilerin yalnızca soruların cevaplarını almak yerine eleştirisel düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlayan yeni bir özelliği tanıttı: Study Mode (Çalışma Modu). Bu mod etkinleştirildiğinde, ChatGPT artık sadece yanıt vermekle kalmayacak; kullanıcının konuyu ne kadar kavradığını ölçen sorular soracak ve bazı durumlarda, öğrenciler içeriğe aktif olarak katılmadığı sürece doğrudan cevap vermeyi reddedecek.

Yeni mod, Salı günü itibarıyla ChatGPT Free, Plus, Pro ve Team planlarını kullanan giriş yapmış kullanıcılara sunulmaya başlandı. OpenAI, önüzdeki haftalarda okulları tarafından toplu lisansla kaydolmuş öğrencilerin bulunduğu Edu aboneliklerine de bu özelliğin geleceğini belirtti.

Öğrenciler için Yeni Nesil Bir Destek Aracı

ChatGPT, çıktığı ilk günden bu yana milyonlarca öğrenci tarafından kullanılıyor. Araştırmalar, ChatGPT'nin öğrenciler için faydalı bir dijital rehber olabileceğini ortaya koysa da, aynı zamanda eleştirisel düşünme becerilerini zayıflatabileceğini de gösteriyor.

Haziran ayında yayınlanan bir bilimsel çalışma, ChatGPT ile metin yazan kişilerin, Google ile arama yapanlara veya hiçbir dijital yardım almayanlara kıyasla beyin aktivitesinin daha düşük olduğunu ortaya koymuştu.

2022'de ChatGPT'nin piyasaya sürülmesiyle beraber, birçok öğretmen yapay zekayla ilgili endişelerini dile getirdi ve ABD'deki çeşitli okul bölgelerinde bu teknolojiye yasak getirilmişti. 2023 yılı itibarıyla bu yasakları geri çeken ve yapay zekayı kabullenen okulların sayısı arttı. Öğretmenler, ChatGPT'nin artık öğrencilerin yaşamının bir parçası olacağı gerçeğini kabullenmeye başladı.

Sadece Cevap Değil, "Öğrenme"

OpenAI, bu yeni modla ChatGPT'yi sadece bir cevap motoru olmaktan çıkartıp, etkileşimli bir öğrenme aracı hâline getirmek istiyor. Nitekim rakip firma Anthropic de Nisan ayında "Learning Mode" adlı benzer bir öğrenme modunu Claude adlı sohbet botuna eklemişti.

Sonuç olarak, Study Mode'dan maksimum fayda sağlamak isteyen öğrencilerin, gerçekten öğrenme arzusuna sahip olması gerekiyor. OpenAI, bu modun şimdilik sadece ilk adım olduğunu belirtiyor ve gelecekte, öğrencilerin yapay zekayı eğitim süreçlerinde nasıl kullandığına dair daha fazla bilgi yayınlamayı planlıyor.