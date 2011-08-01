Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

OnyX ile Masaüstü Simgeleri Nasıl Gizlenilir?

Yazar: Konuk Yazar - Saat: 14:35 - Tarih: 11 Kasım 2025 - Yorum: 0

OnyXApple macOS kullanıcıları tarafından çok sevilen OnyX uygulaması, sistem bakımından gizli ayarlara kadar geniş bir kontrol alanı sunar. Bu ayarlardan biri de masaüstü simgelerini gizleme özelliğidir. Masaüstünü sadeleştirmek, ekran görüntülerini daha temiz hâle getirmek veya dağınıklıktan kurtulmak isteyenler için bu özellik oldukça faydalıdır.

AYRICA: OnyX ile "Gizli Dosya ve Klasörler" Nasıl Gösterilir?

OnyX ile Masaüstü Simgeleri Nasıl Gizlenilir?

1) OnyX uygulamasını açın.

2) Üst menüde yer alan sekmeler arasındaki "Parameters" bölümüne giriş yapın.

OnyX ile Masaüstü Simgeleri Nasıl Gizlenilir? - 1

3) Parameters bölümündeki "Finder" sekmesine tıklayın.

OnyX ile Masaüstü Simgeleri Nasıl Gizlenilir? - 2

4) İlgili sayfada yer alan "Hide the desktop icons" adlı seçeneği aktif hâle getirerek, masaüstünde yer alan tüm simgeleri gizleyebilirsiniz. Eğer masaüstü simgelerini yeniden görünür hâle getirmek isterseniz, aynı adımları izleyip, ilgili seçeneği kapalı konuma getirmeniz yeterli olacaktır.

OnyX ile Masaüstü Simgeleri Nasıl Gizlenilir? - 3

OnyX, Terminal komutlarına ihtiyaç duymadan bu tür ayarları kolayca yapmanıza imkân tanımaktadır. macOS’un sınırlarını biraz daha genişleten bu ücretsiz uygulama, sade ama etkili düzenlemeler arayan kullanıcılar için oldukça kullanışlıdır.


