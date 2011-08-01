OnyX ile Masaüstü Simgeleri Nasıl Gizlenilir?

Apple macOS kullanıcıları tarafından çok sevilen OnyX uygulaması, sistem bakımından gizli ayarlara kadar geniş bir kontrol alanı sunar. Bu ayarlardan biri de masaüstü simgelerini gizleme özelliğidir. Masaüstünü sadeleştirmek, ekran görüntülerini daha temiz hâle getirmek veya dağınıklıktan kurtulmak isteyenler için bu özellik oldukça faydalıdır.

OnyX ile Masaüstü Simgeleri Nasıl Gizlenir?

1) OnyX uygulamasını açın.

2) Üst menüde yer alan sekmeler arasındaki "Parameters" bölümüne giriş yapın.

3) Parameters bölümündeki "Finder" sekmesine tıklayın.

4) İlgili sayfada yer alan "Hide the desktop icons" adlı seçeneği aktif hâle getirerek, masaüstünde yer alan tüm simgeleri gizleyebilirsiniz. Eğer masaüstü simgelerini yeniden görünür hâle getirmek isterseniz, aynı adımları izleyip, ilgili seçeneği kapalı konuma getirmeniz yeterli olacaktır.

OnyX, Terminal komutlarına ihtiyaç duymadan bu tür ayarları kolayca yapmanıza imkân tanımaktadır. macOS’un sınırlarını biraz daha genişleten bu ücretsiz uygulama, sade ama etkili düzenlemeler arayan kullanıcılar için oldukça kullanışlıdır.