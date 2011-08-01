macOS, sistem dosyalarının ve belirli ayarların korunması için bazı klasörleri varsayılan olarak gizler. Ancak bazen bu gizli dosya ve klasörleri görmek gerekebilir. Örneğin sistem sorunlarını gidermek, önbellek dosyalarını temizlemek veya manuel düzeltmeler yapmak için. macOS’un bu gizli içeriklerini tek bir tıkla görünür hâle getirmek için ise OnyX oldukça etkili bir uygulamadır.

AYRICA: OnyX ile Dock'ta "Sadece Açık Uygulamalar" Nasıl Gösterilir?

OnyX ile "Gizli Dosya ve Klasörler" Nasıl Gösterilir?

1) OnyX uygulamasını açın.

2) Üst menüde bulunan "Parameters" sekmesini seçin.

3) Burada yer alan "Finder" sekmesine tıklayın.

4) Bu bölümdeki "Show hidden files and folders" adlı seçeneği aktif konuma getirmenizin ardından, macOS artık gizli dosya ve klasörleri de gösterecektir.

OnyX, macOS'ta gizli dosya ve klasörleri görmek isteyen kullanıcılar için son derece kullanışlıdır. Basit arayüzü ve güvenilir yapısıyla, Finder’ın sunduğu sınırlı ayarların ötesine geçerek sistem düzeyinde esneklik kazandırır. macOS’u daha derinlemesine kontrol etmek isteyenler için OnyX, vazgeçilmez bir uygulama olarak öne çıkıyor.