Apple macOS kullanıcılarının en sevdiği özelliklerden biri, Dock üzerinden uygulamalara hızlı bir şekilde erişim sağlayabilmeleridir. Ancak bazen Dock çok kalabalık hâle gelebiliyor. Bu durumda ise yalnızca açık uygulamaların görünmesini isteyebilirsiniz. OnyX uygulaması, bu konuda size yardımcı olabilir. İlgili adımları ise hemen aşağıda paylaşıyoruz.

OnyX ile Dock'ta "Sadece Açık Uygulamalar" Nasıl Gösterilir?

1) Öncelikle, OnyX uygulamasını açın.

2) OnyX penceresinin üst kısmında yer alan "Parameters" adlı bölüme girin.

3) İlgili bölümde yer alan "Dock" adlı sekmeye tıklayın.

4) İlgili seçenekler arasındaki "Only show open applications" seçeneğini aktif konuma getirerek, işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Bu adımları uyguladıktan sonra Dock’ta yalnızca açık uygulamaların göründüğünü fark edeceksiniz. Bu sayede hem daha sade bir görünüm elde edebilir hem de sadece aktif uygulamalara odaklanabilirsiniz. macOS’un yerel olarak sunmadığı bu özellik, OnyX sayesinde kolayca etkinleştirilebilir.