macOS'ta Launchpad, uygulamalara kolayca erişim sağlanan kullanışlı bir arayüzdür. Ancak bazen bu ekranda görünen animasyon efektleri gereksiz görülebilir veya sistem performansını etkileyebilir. Neyse ki, OnyX uygulamasıyla bu efektleri kolaylıkla devre dışı bırakabilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek, bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

AYRICA: OnyX ile Dock Kalıcı Olarak Nasıl Gizlenir?

OnyX ile Launchpad Efektleri Nasıl Kapatılır?

1) Öncelikle, OnyX uygulamasını açın.

2) OnyX penceresinin üst kısmında yer alan "Parameters" adlı bölüme girin.

3) İlgili bölümde yer alan "Misc." adlı sekmeye tıklayın.

4) Ardından, "Launchpad" adlı başlığın altında yer alan Launchpad efektleri ile ilgili tüm seçenekleri kapalı konuma getirerek, işlemleri tamamlayabilirsiniz.

OnyX ile Launchpad efektlerini kapatmak, macOS deneyiminizi daha hızlı ve sade hâle getiren basit ama etkili bir ayardır. Performansınızı artırmak veya minimalist bir görünüm istiyorsanız, bu ayar sizin için ideal olabilir.