macOS'ta yer alan Dock, uygulamalara ve ayarlara kolayca erişmemizi sağlayan pratik bir özelliktir. Ancak bazı kullanıcılar, ekran alanını daha verimli kullanmak veya sade bir masaüstü görünümü elde etmek ister. Bu noktada devreye OnyX uygulaması giriyor. OnyX ile macOS'taki "Dock" özelliğini kalıcı olarak gizleyebilirsiniz.

AYRICA: OnyX ile macOS Sistem Bakımı Nasıl Yapılır?

OnyX ile Dock Kalıcı Olarak Nasıl Gizlenir?

1) Öncelikle, OnyX uygulamasını açın. Uygulama sizden sistem doğrulaması için yönetici parolanızı isteyecektir. İlgili şifrenizi girin ve "OK" butonuna tıklayın.

2) Üst menüden "Parameters" sekmesine tıklayın.

3) Açılan bölümdeki seçenekler arasından "Dock" menüsüne tıklayın.

4) İlgili bölümde yer alan "Hide the Dock" butonuna tıklayın.

5) Ardından karşınıza bir uyarı penceresi çıkacaktır. İlgili işlemi onaylamak için ise "Continue" butonuna tıklayarak, Dock özelliğini kalıcı olarak gizleyebilirsiniz.

Sonuç olarak, OnyX, yalnızca sistem bakımını değil, aynı zamanda görsel kişiselleştirmeyi de kolaylaştıran güçlü bir yardımcı araçtır. Dock’u kalıcı olarak gizlemek isteyen kullanıcılar için de biçilmiş kaftandır.