Netflix, Türkiye Fiyatlarına Zam Yaptı! 2023'ün İlk Zammı Ne Oldu?

Çevrimiçi dizi, film ve birçok program izleme imkânı sunan ücretli popüler platform Netflix, Türkiye fiyatlarına zam yaptı. Amazon Prime, HBO Max, Disney Plus gibi platformların başarısı ile gölgede kalan ve yüksek abonelik ücretleri ile abone kaybı yaşayan Netflix, en son Eylül ayında fiyatları güncellemiş idi. Peki, 2023’ün ilk zammı ne oldu? Netflix yeni abonelik ücretleri ne kadar? gelin birlikte bakalım.

Netflix Zamlı Yeni Abonelik Ücretleri Ne Kadar?

En son geçtiğimiz Eylül ayında Türkiye fiyatlarına zam yapan Netflix; Temel Paket, Standart Paket ve Özel Paket fiyatlarında yükselişe gitmiş ve rakipleri iddialı yapımlarla abonelik kazanırken Netflix’in böyle bir adım atması, tepkileri üzerine çekmişti.

Sırasıyla; 45,99 TL, 69,99 TL, 93,99 TL olan abonelik ücretleri 2023’ün ilk ayında yeni bir fiyat tarifesi ile güncellendi.

Bu bağlamda; Temel Paket 63.99 TL, Standart Paket 97.99 TL, Özel Paket ise 130.99 TL oldu. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?