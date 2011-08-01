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Netflix Şifre Paylaşımını Durdurmak için Parmak İzi İsteyebilir!

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 22:29 - Tarih: 23 Ekim 2022 - Yorum: 0

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NetflixBilindiği üzere Netflix, hesap paylaşımına engel olmak için çeşitli yaptırımlar üzerinde çalışıyor. Pazar araştırma şirketi olan CCS Insight’ın bir analistine göre Netflix, şifre paylaşımları ile ortak hesap kullanımının önüne geçmek için kullanıcılarından parmak izi veya yüz taraması isteyebilir.

Netflix Parmak İzi ve Yüz Taraması

Şimdilik iddia olan söylentiye göre, Netflix’in hesap paylaşımını engellemek için uygulayacağı yaptırımlardan biri, kullanıcılardan parmak izlerini okutmaları veya yüz tanımayı kullanmayı isteyebileceğini öngörüyor. Bu durum akıllı telefonlarda ve tabletlerde mümkün olsa da bilgisayarlar veya televizyonlarda şu an için yapılamaz.

Bunun için de analist Wood’un öngörüsüne göre Netflix, bilgisayar veya televizyondan Netflix kullananlar için platforma girdiklerinde parmak izi veya yüz tarama sensörü olan akıllı telefonunuza bildirim gönderecek ve sizin gerçekten orada olduğunuzu, bu yöntemlerle kanıtlamanızı isteyecek.

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