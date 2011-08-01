Netflix, Profil Taşıma Özelliği Getiriyor

Rakip platformların öne çıkmasıyla ve pahalı abonelik ücreti ile birçok abone kaybı yaşayan Netflix, şifre paylaşımını engellemek amacıyla yeni ve önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Ortak şifre kullanarak, Netflix’in içeriklerini izleyen kullanıcılar için, profillerini yeni bir hesaba taşıma özelliği hayata geçirilecek.

Sıfırdan hesap açmak istemeyen ve ortak şifre kullanımına devam eden kullanıcılar, eğer dilerlerse kişisel profillerini yeni bir hesaba aktarabilecek. Yapılan transfer ile kişiselleştirilmiş öneriler, izlenme geçmişi, kayıtlı liste, kayıtlı oyunlar ve daha birçok ayar, yeni hesaba aktarılabilecek.

İlgili özellik e-posta vasıtası ile kullanıcılara bildirilecek ve daha sonrasında, profil sekmesinde “Profili Aktar” seçeneği ile dileyenler, profillerini yeni bir hesaba taşıyabilecek.