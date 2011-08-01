Netflix Hangi Cihazı Kullandığınızı Nasıl Bilir?

Netflix, hangi cihazı kullandığınızı bilmek ve size daha iyi bir deneyim sunmak için birçok farklı faktörü dikkate alır. Eğer bir Netflix kullanıcısıysanız, hesabınıza bağlı cihazlara Ayarlar bölümünde mutlaka rastlamış olmalısınız. Cihazınızın türüne bağlı olarak, Netflix video oynatmayı cihazınıza mükemmel şekilde uyarlayabilir. Netflix'in hangi cihazı kullandığınızı nasıl bildiğini hiç merak ettiniz mi?

Netflix, Cihaz Parmak İzi Kullanıyor

Cihaz parmak izi, benzersiz donanım ve yazılım özelliklerini kullanarak bir siteye erişen cihazları tanımlama sürecidir. Bu özellikler arasında tarayıcı türü, cihazın işletim sistemi, ekran çözünürlüğü ve hatta donanım bileşenleri bulunur.

Netflix'e bağlandığınızda, ağ cihazınızın özelliklerini analiz eder ve bilinen cihaz parmak izi veritabanıyla karşılaştırır.

Elde edilen bilgileri kullanarak, Netflix bağlı cihazlar tarafından hesap kullanımını izleyebilir. Bu, yetkisiz bir hesaba erişmeye çalışan herhangi bir garip cihazı belirleyerek yapılır. Netflix için cihaz parmak izi kullanımının başka bir amacı da izleme deneyimini optimize etmektir.

Örneğin, Netflix, video çözünürlüğünü cihazın donanım kapasitesine uyacak şekilde ayarlayabilir. Bir cihazın parmak izi bir mobil cihaz olduğunu gösteriyorsa, Netflix kullanıcı arayüzünü daha iyi küçük ekran boyutuna uyarlayabilir.

Cihaz parmak izi işleminin en iyi yanı, gizlilik endişesi taşımanıza gerek olmamasıdır. Netflix, parmak izi yoluyla cihazdan herhangi bir Kişisel Tanımlanabilir Bilgi (KTB) toplayamaz. Özel bilgilerinize Netflix'in göz atmadığından emin olabilirsiniz.

Kullanıcı Aracısı Dizeleri

Netflix ayrıca kullanıcı aracısı dizelerini kullanarak cihazınızı belirleyebilir.

Kullanıcı aracısı dizeleri, bir web sitesine çevrimiçi erişim isteyen cihazın kimliğini belirlemek için HTTP başlıklarında bulunan metin satırlarıdır. Bu, bir web sayfasından bilgi talep eden cihazın ne istediğini belirten bir kimlik kartı gibi düşünebilirsiniz.

Netflix, kullanıcı aracısı dizelerini kullanarak, akış yapmak için kullandığınız cihazın işletim sistemine ilişkin bilgileri toplar. Bu bilgi, Netflix'in cihazınızın uygun formatını ve arayüzünü görüntülemesine yardımcı olur. Kullanıcı aracısı dizeleri aynı zamanda Netflix'in belirli bir hesaba bağlı olan cihazların sayısını takip etmesine de yardımcı olur.

Genel olarak, kullanıcı aracısı dizeleri, Netflix'in farklı cihazlarda sorunsuz bir akış hizmeti sunmasına ve hesabınızın bütünlüğünü korumasına yardımcı olan önemli bir araçtır.

Netflix, IP Adresinizi de Kontrol Eder

İnternet Protokolü (IP) adresi, internet üzerinden iletişim kurmak ve veri alışverişi yapmak için kullanılan benzersiz bir sayısal tanımlayıcıdır.

Cihazınızın IP adresi, ağ arayüzünüzü ve konumunuzu tanımlar. Netflix, IP adresinizi kontrol ederek hem konumunuzu hem de tercih ettiğiniz film veya diziyi izlemek için hangi cihazı kullandığınızı bilir.

Bu, cihazınızın konumunun abone olduğunuz ülkeyle eşleşip eşleşmediğini kontrol etmek için önemlidir. Eğer IP adresiniz abonelik yapılan ülkeyle farklılık gösterirse, belirli içeriklere veya tüm akış hizmetine erişiminiz engellenebilir.

IP kontrolü ile Netflix, hangi cihazı kullandığınızı belirleyebilir. Akıllı telefon, tablet, akıllı TV veya hatta oyun konsolu gibi bir cihazdan mı olduğunu Netflix bilecek ve video oynatmayı cihazınızla uyumlu hale getirecektir.

Netflix'in konumunuza erişimi sadece izleme deneyiminiz içindir. Sunucuları genellikle güvenlidir, bu yüzden kişisel bilgilerinizin veya konumunuzun açığa çıktığından endişe etmenize gerek yoktur.

Tümüyle Optimal Bir İzleme Deneyimi

Netflix, hesap kullanan kullanıcıları ve cihazları sınırlamak ve her bir cihaz için en uygun akış deneyimini sağlamak için cihazları belirler. Cihaz parmak izi, kullanıcı aracı dizeleri ve IP adresiniz, Netflix'in bunu başarmak için gereken bilgileri sağlar.

Yapmanız gereken tek şey rahatlamak, mısırınızı almak ve içerik listelerinizin keyfini çıkarmaktır.